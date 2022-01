Da oggi il Friuli Venezia Giulia si tinge di arancione (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono 4 le regioni che da lunedì 24 gennaio cambieranno colore per tingersi di arancione, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Per cambiare colore ed entrare in zona arancione, bisogna oltrepassare la soglia di tre parametri: tasso di occupazione delle terapie intensive al 20%, reparti ordinari al 30% e incidenza settimanale dei casi Covid a 150 positivi ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda i dati del Friuli Venezia Giuali l’occupazione in terapia intensiva è al 23%, in area medica al 34%, mentre per l’incidenza dal 17 al 20 gennaio è di 1.445 positivi ogni 100.000 abitanti. Ma cosa cambia in zona arancione? Per chi ha il green pass rafforzato non cambia molto rispetto alla zona gialla. Cambia per chi ne è ... Leggi su udine20 (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono 4 le regioni che da lunedì 24 gennaio cambieranno colore perrsi di, Abruzzo,, Piemonte e Sicilia. Per cambiare colore ed entrare in zona, bisogna oltrepassare la soglia di tre parametri: tasso di occupazione delle terapie intensive al 20%, reparti ordinari al 30% e incidenza settimanale dei casi Covid a 150 positivi ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda i dati delGiuali l’occupazione in terapia intensiva è al 23%, in area medica al 34%, mentre per l’incidenza dal 17 al 20 gennaio è di 1.445 positivi ogni 100.000 abitanti. Ma cosa cambia in zona? Per chi ha il green pass rafforzato non cambia molto rispetto alla zona gialla. Cambia per chi ne è ...

