Una storia forse di disperazione, ma che ha dell'incredibile: un uomo si è nascosto nel vano del carrello di atterraggio di un aereo cargo e ha viaggiato per 9mila km tra Johannesburg e Amsterdam.

Ultime Notizie dalla rete : Johannesburg Amsterdam Da Johannesburg ad Amsterdam nel carrello dell'aereo: l'incredibile storia Una storia forse di disperazione, ma che ha dell'incredibile: un uomo si è nascosto nel vano del carrello di atterraggio di un aereo cargo e ha viaggiato per 9mila km tra Johannesburg e Amsterdam . Lo ha reso noto oggi la polizia militare olandese , aggiungendo che il clandestino è ora ricoverato in ospedale "in condizioni stabili". Al momento, si ritiene che l'uomo, ...

Da Johannesburg ad Amsterdam nel carrello dell'aereo: l'incredibile storia Joanne Helmonds, portavoce della polizia: "E' in ospedale in condizioni stabili. Notevole che sia ancora vivo dopo viaggio di 11 ore" ...

