Crystal Palace-Liverpool | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 23 gennaio 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Kevin Friend. Calcio d’inizio ore 15:00 al Selhurst Park di Londra. In posizioni di classifica completamente diverse,si daranno battaglia per continuare a lottare per i propri obiettivi stagionali. I padroni di casa dopo il successo casalingo contro il Norwich, sono incappati in una sconfitta e un pareggio rispettivamente contro West Ham e Brighton. La squadra di Patrick Vieira quest’oggi, parte sicuramente con gli sfavori del pronostico, ma proverà a sfruttare il calore del proprio pubblico per trovare un risultato positivo. La distanza dalla terzultima posizione è di ...