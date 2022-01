Covid Svezia | in migliaia in piazza a Stoccolma contro il vaccino

(Di domenica 23 gennaio 2022) Insi riuniscono aper protestarei pass per la vaccinazione. Il governo svedese ne ha recentemente ampliato l'uso e ha introdotto nuove restrizioni per limitare la ...

Adessoperodormi : RT @Zippo88lrr: TERAPIE INTENSIVE COVID x MLN Svezia 9,8 Regno Unito 10,4 Italia 29,8 Francia 56,7 Si, il #GreenPassrafforzato #Greenpas… - ologrammi : RT @Zippo88lrr: TERAPIE INTENSIVE COVID x MLN Svezia 9,8 Regno Unito 10,4 Italia 29,8 Francia 56,7 Si, il #GreenPassrafforzato #Greenpas… - Zippo88lrr : TERAPIE INTENSIVE COVID x MLN Svezia 9,8 Regno Unito 10,4 Italia 29,8 Francia 56,7 Si, il #GreenPassrafforzato… - battistabd : RT @BluDiChina: 22 gennaio 2022, a Stoccolma e Göteborg manifestazioni contro il #greenpass (SVT, la tv di stato svedese) In Svezia? ?? #C… - GPTurchi : RT @BluDiChina: 22 gennaio 2022, a Stoccolma e Göteborg manifestazioni contro il #greenpass (SVT, la tv di stato svedese) In Svezia? ?? #C… -

In migliaia si riuniscono a Stoccolma per protestare contro i pass per la vaccinazione Covid. Il governo svedese ne ha recentemente ampliato l'uso ...Omicron 2, nuova variante BA.2 in Inghilterra: 400 casi. "Siamo vigili". Ecco cosa sappiamo. In Finlandia non l'hanno ancora intercettata , ma negli altri ...