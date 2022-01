Covid: Russia, record casi per il terzo giorno consecutivo (Di domenica 23 gennaio 2022) La Russia ha registrato 63.205 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, ovvero il terzo record giornaliero consecutivo, dopo i 57.212 contagi di sabato e le 49.513 infezioni di venerdì scorso: lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) Laha registrato 63.205di coronavirus nelle ultime 24 ore, ovvero ilgiornaliero, dopo i 57.212 contagi di sabato e le 49.513 infezioni di venerdì scorso: lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia Covid: Russia, record casi per il terzo giorno consecutivo La Russia ha registrato 63.205 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, ovvero il terzo record ... I dati del governo indicano 326.112 morti per Covid - 19 dall'inizio della pandemia. Tuttavia, l'agenzia ...

I CODICI QR IN RUSSIA SONO FALLITI La somma di tutte le paure per il russo medio è stata appena scongiurata. Il grande pacchetto di risposte totalitarie a un problema di discutibile grandezza è stato rigettato dalla Duma di Stato. C'er ...

