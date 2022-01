Covid, Oms: grazie a Omicron siamo “verso la fine della pandemia”, ma arrivano pareri contrastanti (Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo il direttore europeo dell’Oms Hans Kluge, con Omicron la pandemia di Covid-19 è destinata a finire a breve. Le dichiarazioni sono giunte con un’intervista rilasciata alla Bbc poche settimane fa, nella quale Kluge ha spiegato che nelle prossime 6-8 settimane più del 50% della popolazione europea potrebbe essere contagiato dal Covid, che si avvierà “verso la fine della pandemia” Al contempo, sempre all’interno dell’Oms arrivano pareri contrastati, come quello dell’epidemiologa Maria van Kerkhove, che ha dichiarato che Omicron potrebbe non essere l’ultima variante. Covid, oltre metà popolazione europea contagiata entro marzo Secondo Kluge, lo sviluppo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo il direttore europeo dell’Oms Hans Kluge, conladi-19 è destinata a finire a breve. Le dichiarazioni sono giunte con un’intervista rilasciata alla Bbc poche settimane fa, nella quale Kluge ha spiegato che nelle prossime 6-8 settimane più del 50%popolazione europea potrebbe essere contagiato dal, che si avvierà “la” Al contempo, sempre all’interno dell’Omscontrastati, come quello dell’epidemiologa Maria van Kerkhove, che ha dichiarato chepotrebbe non essere l’ultima variante., oltre metà popolazione europea contagiata entro marzo Secondo Kluge, lo sviluppo ...

