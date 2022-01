Covid oggi Toscana, 10.904 contagi: bollettino 23 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.904 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 10.904 su 66.311 test di cui 20.143 tamponi molecolari e 46.168 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,44% (74,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.961.690. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.904 ida coronavirus in, 232022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 10.904 su 66.311 test di cui 20.143 tamponi molecolari e 46.168 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,44% (74,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 7.961.690. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi 171.263 casi e 333 morti ?? - SkyTG24 : #Covid19, news. Ricoveri in calo in Italia. Per no vax rischio morte 33 volte più alto. LIVE - ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - gaetanovetri1 : @eziomauro @repubblica io propongo Andrea Riccardi : un storico che potrebbe riportarci al conoscere le nostre orig… - CAvondet : Anche questa è superbia, l'uomo di oggi schiavo del proprio pensiero malato di stupida cultura. Corriere della Sera… -