Covid oggi Russia, 63.205 contagi in un giorno (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un nuovo record di contagi, per il terzo giorno consecutivo, è stato registrato in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati rivelati 63.205 casi, circa 5mila in più rispetto a ieri. Lo ha reso noto la taskforce del governo contro il coronavirus, secondo la quale oggi si contano 679 morti.

