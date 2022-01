Covid oggi Puglia, 7.267 contagi: bollettino 23 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.267 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 23 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 10 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 53.741 tamponi. I nuovi casi per provincia: Bari: 2.256; Bat: 805; Brindisi: 707; Foggia: 1.113; Lecce: 1.320; Taranto: 981; Residenti fuori regione: 53; Provincia in definizione: 32. Le persone attualmente positive sono 134.483. I pazienti Covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 694. In terapia intensiva, invece, 68 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.267 ida coronavirus in, 232022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 10 morti. I nuovisono stati individuati su 53.741 tamponi. I nuovi casi per provincia: Bari: 2.256; Bat: 805; Brindisi: 707; Fa: 1.113; Lecce: 1.320; Taranto: 981; Residenti fuori regione: 53; Provincia in definizione: 32. Le persone attualmente positive sono 134.483. I pazientiin ospedale ricoverati in area non critica sono 694. In terapia intensiva, invece, 68 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

