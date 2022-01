Covid oggi Lombardia, 21.700 contagi e 67 morti: bollettino 23 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 21.700 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 23 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute sulla regione. Registrati altri 67 morti, che portano a 36.527 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 465.215 (-18.333), mentre i dimessi/guariti sono 1.477.358 (+39.966). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 21.700 ida coronavirus in, 232022, secondo numeri e datideldi Protezione Civile e ministero della Salute sulla regione. Registrati altri 67, che portano a 36.527 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 465.215 (-18.333), mentre i dimessi/guariti sono 1.477.358 (+39.966). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

