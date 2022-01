Covid oggi Lazio, 12.651 contagi e 8 morti. A Roma 6.473 casi (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 12.651 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. A Roma 6.473 casi. “oggi nel Lazio su 20.685 tamponi molecolari e 67.410 tamponi antigenici per un totale di 88.095 tamponi, si registrano 12.651 nuovi casi positivi (-2.170), sono 8 i decessi (-5), 2.019 i ricoverati (+74), 207 le terapie intensive (+1) e +6.027 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,3%. I casi a Roma città sono a quota 6.473? comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Sul fronte della vaccinazione, spiega D’Amato, “superata ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 12.651 i nuovida coronavirus23 gennaio 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. A6.473. “nelsu 20.685 tamponi molecolari e 67.410 tamponi antigenici per un totale di 88.095 tamponi, si registrano 12.651 nuovipositivi (-2.170), sono 8 i decessi (-5), 2.019 i ricoverati (+74), 207 le terapie intensive (+1) e +6.027 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,3%. Icittà sono a quota 6.473? comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Sul fronte della vaccinazione, spiega D’Amato, “superata ...

