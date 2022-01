Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 23 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, domenica 23 gennaio 2022. Dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi alla vigilia del passaggio in zona arancione di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia e in zona gialla di Puglia e Sardegna. Sono 14.976 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 23 gennaio. Registrati inoltre ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriin, domenica 232022. Dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi alla vigilia del passaggio in zona arancione di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia e in zona gialla di Puglia e Sardegna. Sono 14.976 i nuovida coronavirus in Veneto secondo ildi, 23. Registrati inoltre ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi 171.263 casi e 333 morti ?? - SkyTG24 : #Covid19, news. Ricoveri in calo in Italia. Per no vax rischio morte 33 volte più alto. LIVE - ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - comentv2 : RT @VicolodelleNews: Sorpresa di #pierpaolopretelli a #DomenicaIn che oggi non sarà. Presente in studio perché é risultato positivo al Covi… - Kayus_001 : RT @GuidoCrosetto: La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per @FontanaPres dall’accusa di auto riciclaggio. Quando venne ipotizzat… -