Covid oggi Italia, 138.860 contagi e 227 morti: bollettino 23 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 138.860 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 23 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 227 morti. Tornano ad aumentare i ricoveri: sono 19.627 i ricoverati con sintomi (+185) e 1.685 i pazienti in terapia intensiva (+9), con 132 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 933.384 tamponi per un tasso di positività che scende al 14,87%. Si contano, infine, 131.303 nuovi guariti, che portano il totale a oltre 7 milioni da inizio pandemia (7.045.249). Sono?2.734.906 le persone attualmente positive in Italia. bollettino Covid, NUMERI REGIONE PER ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 138.860 i nuovida coronavirus in, 232022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 227. Tornano ad aumentare i ricoveri: sono 19.627 i ricoverati con sintomi (+185) e 1.685 i pazienti in terapia intensiva (+9), con 132 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 933.384 tamponi per un tasso di positività che scende al 14,87%. Si contano, infine, 131.303 nuovi guariti, che portano il totale a oltre 7 milioni da inizio pandemia (7.045.249). Sono?2.734.906 le persone attualmente positive in, NUMERI REGIONE PER ...

