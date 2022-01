Covid oggi Campania, 11.868 contagi: bollettino 23 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.868 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 23 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 88.285 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dal bollettino odierno dell’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 7 nuovi decessi, 5 avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 99 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.384 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.868 ida coronavirus in, 232022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 88.285 tamponi. Nelodierno diffuso dalodierno dell’unità di crisi della Regionesono inseriti 7 nuovi decessi, 5 avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Insono 99 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.384 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

