Covid oggi Abruzzo | 3 394 contagi | bollettino 23 gennaio

(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.394 ida coronavirus in, 232022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 5 morti. I nuovi, di cui 2.380 emersi da test antigenico, riguardano persone di età compresa tra 1 mese e 96 anni: eseguiti 5.803 tamponi molecolari e 22.160 test antigenici. I numeri: +166 guariti, +3.223 positivi, 412 ricoverati in area medica (+10), 36 in terapia intensiva (invariato), 91.166 in isolamento domiciliare (+3.213). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (690), Chieti (1000), Pescara (806), Teramo (804), fuori regione (40), in accertamento (54). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.