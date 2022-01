Covid, news. Un milione i bambini della fascia 5-11 anni con almeno una dose vaccino. LIVE (Di domenica 23 gennaio 2022) I bambini vaccinati con almeno una dose sono pari al 27,93% della popolazione di questa fascia d'età (ne mancano 2,6 milioni circa). Per quanto riguarda la terza dose, sono quasi 30 milioni gli italiani che l'hanno ricevuta, pari al 75,76% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 gennaio 2022) Ivaccinati conunasono pari al 27,93%popolazione di questad'età (ne mancano 2,6 milioni circa). Per quanto riguarda la terza, sono quasi 30 milioni gli italiani che l'hanno ricevuta, pari al 75,76%popolazione potenzialmente oggetto diaddizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale daquattro mesi

