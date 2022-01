Covid news. Aumentano intensive (+9) e ricoveri ordinari (+185). I morti sono 227. LIVE (Di domenica 23 gennaio 2022) Bollettino: 138.860 nuovi contagi, tasso di positività al 14,9%. Processati 933.384 tamponi. In Italia bambini da 5 a 11 anni vaccinati con almeno una dose sono pari al 27,93% della popolazione di questa fascia d'età (ne mancano 2,6 milioni circa). Per quanto riguarda la terza dose, sono quasi 30 milioni gli italiani che l'hanno ricevuta, pari al 75,76% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 gennaio 2022) Bollettino: 138.860 nuovi contagi, tasso di positività al 14,9%. Processati 933.384 tamponi. In Italia bambini da 5 a 11 anni vaccinati con almeno una dosepari al 27,93% della popolazione di questa fascia d'età (ne mancano 2,6 milioni circa). Per quanto riguarda la terza dose,quasi 30 milioni gli italiani che l'hanno ricevuta, pari al 75,76% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi

