Covid, migliaia in piazza a Stoccolma contro pass e il vaccino. Il governo svedese ha recentemente introdotto nuove restrizioni (Di domenica 23 gennaio 2022) In migliaia si riuniscono a Stoccolma per protestare contro i pass per la vaccinazione Covid. Il governo svedese ne ha recentemente ampliato l’uso e ha introdotto nuove restrizioni per limitare la diffusione del contagio. Una novità per il Paese, che sta registrando numeri record di casi alimentati dalla variante Omicron. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Insi riuniscono aper protestareper la vaccinazione. Ilne haampliato l’uso e haper limitare la diffusione del contagio. Una novità per il Paese, che sta registrando numeri record di casi alimentati dalla variante Omicron. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

