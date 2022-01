Covid Italia, bollettino 22 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 171.263 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo il bollettino nazionale di ieri, 22 gennaio, diffuso dal ministero della Salute. Registrati inoltre altri 333 morti. Effettuati 1.043.649 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 16.40%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 171.263 i nuovi contagi da coronavirus insecondo ilnazionale di ieri, 22, diffuso dal ministero della Salute. Registrati inoltre altri 333 morti. Effettuati 1.043.649 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 16.40%. L'articolo proviene daSera.

