Covid Italia | 23 gennaio | 227 morti e 138 860 nuovi contagi Tasso al 14 | 9%

(Di domenica 23 gennaio 2022) Sono 1.685 i pazienti in terapia intensiva, 9 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.627, ovvero 185 in più rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post.

Domenica 23 gennaio sono 138.860 i nuovi casi di positività alindividuati in, frutto di 933.384 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si ...Un problema annoso per il capoluogo ligure, che ancora prima dell'arrivo dela spazzare via ... che ha sollevato la questione, ecco quelle del patron del festival ligure più famoso in. ...tra cui l’Italia, e priva di ufficialità anche nell’Europa unita (dove il cosiddetto ‘Green pass’ si chiama Digital Covid certificate)”. Lo afferma il presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 138.860 casi positivi da coronavirus e 227 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.312 (194 in più di ieri), di cui 1.685 nei ...