Covid, Israele: quarta dose offre tripla protezione da casi gravi (Di lunedì 24 gennaio 2022) La quarta dose di vaccino per le persone over 60 offre una protezione tripla contro malattie gravi e una protezione doppia contro le infezioni nell'ondata attuale guidata dalla variante Omicron. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ladi vaccino per le persone over 60unacontro malattiee unadoppia contro le infezioni nell'ondata attuale guidata dalla variante Omicron. Lo ha ...

Covid, il virus in Sicilia "frena" in otto province, ma in una la curva non scende Nella stragrande maggioranza del territorio dell'Isola il picco è stato raggiunto o ci siamo già e la curva tende a scendered ...

