Covid in Lombardia | 21 700 nuovi casi A Bergamo +2 351 positivi Calano i ricoveri

Advertising

Agenzia_Ansa : La Regione Lombardia ha avviato un'ispezione interna all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo il caso del ri… - fattoquotidiano : “La Lombardia fu travolta dal virus”: Lancet chiede di “riconoscere gli errori dell’Italia nella risposta al Covid” - fanpage : La rivista scientifica 'The Lancet' lancia una grave accusa all'Italia, con focus preciso sulla Lombardia: la manca… - infoitinterno : Bollettino Covid Italia Lombardia di oggi 23 gennaio: contagi e morti - infoitinterno : Covid, in Lombardia 21.700 nuovi casi e 67 decessi. Milano città: +2231 contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

... comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi- 19. La Regione Friuli ...1.979.100: +21.700 casi (ieri +31.164) Veneto 1.008.962: +14.976 casi (ieri +18.773) Campania ..., bollettino coronavirus 23 gennaio/ 274 terapie: Fontana, "rivedere regole" IL BOLLETTINODI IERI Ad oggi in Italia sono positivi al coronavirus 2.723.949 cittadini : questo racconta ...Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovidDall ... al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati ...Sono state trovate altre 21.700 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di domenica 23 gennaio, i casi (9.464 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 162678 tamponi; il rapporto ...