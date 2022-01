Covid in Campania | indice di contagio in calo | quasi 12mila i nuovi positivi

Advertising

statodelsud : Covid Campania, 11.868 casi e 1.483 ricoveri - Pino__Merola : Covid Campania, 11.868 casi e 1.483 ricoveri - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, cala indice contagio, più ricoveri ordinari LEGGI LA NEWS: - positanonews : #AltreNews #Copertina #Covid #bollettinocovidcampania Covid-19, oggi in Campania 11.868 positivi su 88.285 test pro… - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 11.868 positivi su 88.285 tamponi nelle ultime 24 ore, 5 morti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi- 19. La Regione Friuli ... La Regionecomunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che due decessi ...Ecco l'infografica diffusa dalla Regione, bollettino del 23 gennaio aggiornato alle 23.59 del 22.Diretta Avellino Monopoli: streaming video tv, quote, formazioni e risultato live della partita valevole per la 23^ giornata di Serie C girone C ...Il bollettino riguardante l'emergenza Coronavirus in Italia, con i dati relativi alla giornata di domenica 23 gennaio 2022. Numeri ufficiali sulla situazione ...