Covid | il pediatra | “Perché bisogna smetterla coi tamponi ai bimbi”

(Di domenica 23 gennaio 2022) Di fronte allo sfacelo di un sistema Paese messo in ginocchio da misure sanitarie sempre più sproporzionate, visto che oramai sembrano tutti concordi nel definire la variante Omicron del Sars-Cov-2 assai meno letale delle precedenti, qualcosa comincia a muoversi anche nel mondo della medicina ufficiale. Bastaai bambini A tale proposito registriamo la netta presa di posizione sul caos scolastico di questi giorni del preside della facoltà di Medicina dell’università statale di Milano, Gian Vincenzo Zuccotti, il quale è anche direttore di Pediatria e Pronto soccorso pediatrico dell’Asst Fatebenefratelli Sacco. “Dopo due anni credo che lo possiamo dire: forse è arrivato il momento di normalizzare questa pandemia partendo dal basso, dalle fasce d’età più giovani che fortunatamente non presentano importanti problemi clinici dall’infezione con Sars-CoV-2. Quindi ...

Nicola Porro

Basta tamponi ai bambini. A tale proposito registriamo la netta presa di posizione sul caos scolastico di questi giorni del preside della facoltà di Medicina dell'università s ...