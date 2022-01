Covid a Fiumicino, Montino: “Totale ancora in leggero calo, ma sono 173 i nuovi positivi” (Di domenica 23 gennaio 2022) Fiumicino – “Scende di poco il Totale dei positivi in città, ma è ancora alto il numero dei nuovi casi che si registrano”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Secondo il report della Asl RM3, sul nostro territorio ci sono in tutto 878 casi di Covid-19 – spiega il Sindaco -. Di questi 173 sono i nuovi positivi registrati dall’ultima comunicazione diffusa, mentre i guariti sono 183?. “In linea con il passato il dato delle località con Isola Sacra e Fiumicino che vedono l’incidenza maggiore (76% dei casi totali) seguite da Parco Leonardo e Focene entrambe con il 5% – aggiunge -. L’età media si è un po’ abbassata ed è di 35 anni mentre il rapporto con la popolazione ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 23 gennaio 2022)– “Scende di poco ildeiin città, ma èalto il numero deicasi che si registrano”. Lo dichiara il sindaco Esterino. “Secondo il report della Asl RM3, sul nostro territorio ciin tutto 878 casi di-19 – spiega il Sindaco -. Di questi 173registrati dall’ultima comunicazione diffusa, mentre i guariti183?. “In linea con il passato il dato delle località con Isola Sacra eche vedono l’incidenza maggiore (76% dei casi totali) seguite da Parco Leonardo e Focene entrambe con il 5% – aggiunge -. L’età media si è un po’ abbassata ed è di 35 anni mentre il rapporto con la popolazione ...

