Covid, 11.868 positivi su 88.285 tamponi: 7 decessi (5 nelle ultime 48 ore). Salgono i ricoveri ordinari (Di domenica 23 gennaio 2022) In calo l'indice di contagio in Campania: il dato è del 13,44% rispetto al 15,34 di ieri. I positivi sono 11.868 di cui 8.515 all'antigenico e 3.353 al molecolare. I test effettuati sono stati 88.285 di cui 57.430 antigenici e 30.855 molecolari. Sette i decessi in totale, cinque nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati solo ieri. In leggero calo l'occupazione delle terapie intensive che passa da 101 a 99 mentre aumentano i ricoveri ordinari, da 1348 a 1384. E' quanto rende noto il bollettino della Regione Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

