Cosenza | Alessandro Marcelli direttore dell’impianto sciistico di Lorica muore a 60 anni schiacciato da una cabina

(Di domenica 23 gennaio 2022)da una. È morto così, domenica mattina, il responsabile degli impianti di risalita dinel comune di Casali del Manco in provincia di, di 60. L’uomo, prima dell’apertura degli impianti, si trovava a valle per effettuare delle verifiche alle cabinovia, quando sarebbe stato colpito da unaed è scivolato battendo violentemente la testa. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire l’accaduto, mentre l’impianto è stato chiuso per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi e i vigili del fuoco hanno evacuato alcuni operai rimasti sospesi in unaquando è scattato il bloccodi risalita. Secondo la ...

