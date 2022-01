Cos’è davvero il Covid ce lo dirà la storia | ma nel frattempo noi cosa stiamo facendo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ulisse è il figlio dodicenne della mia compagna e da due anni vive in una specie di limbo tra vaccini, mascherine, lezioni in presenza ed a distanza, mancanza di socializzazione. Una vita diversa dal suo omonimo della mitologia greca, omen nomen, che incarna il simbolo dell’uomo che riesce a superare le prove della vita con la forza dell’ingegno. Solo laciabbiamo fatto, e come, con il. Lacise l’ingegno che avremmo potuto avere è stato utilizzato da chi la salute dei cittadini avrebbe dovuto proteggere e, spesso, ha lasciato al caso. Eppure, avrebbero dovuto almeno studiare la. Ma forse i politici che gestiscono la sanità hanno studiato poco o hanno lacune che la memoria non riesce a coprire. Il mio amico Pietro mi ha ...