CorSera: Inter senza fame, molle e stanca. Non manda mai in affanno il Venezia (Di domenica 23 gennaio 2022) L’Inter ha battuto il Venezia per 2-1, ma la squadra di Simone Inzaghi è apparsa molto in difficoltà, nonostante l’avversaria fosse abbastanza modesta e per giunta colpita profondamente dalle assenze per Covid. Il Corriere della Sera scrive: “L’Inter non è quella di sempre. Fiacca, molle, stanca, per lunghi minuti impotente di fronte all’organizzato Venezia, che il Covid non ha snaturato e che è rimasto in partita sino alla fine, chiudendo ogni varco e ripartendo in contropiede”. La squadra di Inzaghi è attesa da un mese da incubo: il derby con il Milan, la Roma in Coppa Italia, la trasferta di Napoli e il Liverpool in Champions. “Partite spesse. L’Inter dovrà affrontarle con un altro spirito. Quella che soffre davanti al Venezia lascia parecchio a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) L’ha battuto ilper 2-1, ma la squadra di Simone Inzaghi è apparsa molto in difficoltà, nonostante l’avversaria fosse abbastanza modesta e per giunta colpita profondamente dalle assenze per Covid. Il Corriere della Sera scrive: “L’non è quella di sempre. Fiacca,, per lunghi minuti impotente di fronte all’organizzato, che il Covid non ha snaturato e che è rimasto in partita sino alla fine, chiudendo ogni varco e ripartendo in contropiede”. La squadra di Inzaghi è attesa da un mese da incubo: il derby con il Milan, la Roma in Coppa Italia, la trasferta di Napoli e il Liverpool in Champions. “Partite spesse. L’dovrà affrontarle con un altro spirito. Quella che soffre davanti allascia parecchio a ...

