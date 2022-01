Coronavirus Sicilia, bollettino del 23 gennaio: calo dei casi, lunedì zona arancione (Di domenica 23 gennaio 2022) I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi domenica 23 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia Leggi su mediagol (Di domenica 23 gennaio 2022) I dati da, aggiornati ad oggi domenica 232022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19, @Musumeci_Staff a @robersperanza: «Sospenda il divieto sullo Stretto per non vaccinati o interverrò» -… - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Sono 5.394 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 7.508), a fronte di 34.922 tamponi ef… - messina_oggi : In Sicilia 5.394 nuovi casi di Covid e 24 decessiPALERMO (ITALPRESS) – Sono 5.394 i nuovi casi di Coronavirus in Si… - Mediagol : Coronavirus Sicilia, bollettino del 23 gennaio: calo dei casi, lunedì zona arancione - ag_notizie : Covid, registrati altri 5.394 casi nell'Isola (364 nell'Agrigentino): 24 morti, in lieve aumento i ricoveri… -