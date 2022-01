Coronavirus, l’Oms: «Con Omicron è plausibile la fine della pandemia in Europa» (Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, è plausibile che con Omicron l’Europa si stia avviando alla fine della pandemia da Coronavirus, o comunque a una nuova fase mai sperimentata. Il direttore dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge, ha dichiarato che considerando che «la variante Omicron potrebbe contagiare il 60 per cento degli europei entro marzo, potrebbe dare il via a una nuova fase della pandemia». Secondo Kluge, è dunque «plausibile» che questa nuova fase possa rappresentare un preludio «che precede la fine della pandemia in Europa». Ma lo stesso precisa: «Non si deve ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo l’Organizzazione mondialeSanità, èche conl’si stia avviando allada, o comunque a una nuova fase mai sperimentata. Il direttore delper l’, Hans Kluge, ha dichiarato che considerando che «la variantepotrebbe contagiare il 60 per cento degli europei entro marzo, potrebbe dare il via a una nuova fase». Secondo Kluge, è dunque «» che questa nuova fase possa rappresentare un preludio «che precede lain». Ma lo stesso precisa: «Non si deve ...

