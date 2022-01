Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 gennaio: 138.860 nuovi casi, i morti sono 227 (Di domenica 23 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 138.860 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 171.263. Diminuiscono i tamponi effettuati: 933.384, contro 1.043.649 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,9% (ieri era 16,4%). sono 227 i morti (compreso qualche riconteggio), 9 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 23 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 21.700, poi l'Emilia-Romagna con 19.603. Sul fronte dei ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 gennaio 2022) Nelle ultime 24 orestati 138.860 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 171.263. Diminuiscono i tamponi effettuati: 933.384, contro 1.043.649 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,9% (ieri era 16,4%).227 i(compreso qualche riconteggio), 9 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 23(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 21.700, poi l'Emilia-Romagna con 19.603. Sul fronte dei ...

