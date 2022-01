Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 gennaio: 138.860 nuovi casi, 227 decessi. Indice positività al 14,87%. Dieci milioni di contagiati da inizio pandemia (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora in lento calo la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono 138.860, contro i 171.263 di ieri e soprattutto i 149.512 di domenica scorsa. Con 927.846 tamponi, 116 mila meno di ieri, ma un tasso di positività che cala dal 16,4% al 15% ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora in lento calo la curva epidemica in: isono 138.860, contro i 171.263 di ieri e soprattutto i 149.512 di domenica scorsa. Con 927.846 tamponi, 116 mila meno di ieri, ma un tasso diche cala dal 16,4% al 15% ... sul sito.

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19, @Musumeci_Staff a @robersperanza: «Sospenda il divieto sullo Stretto per non vaccinati o interverrò» -… - RaiNews : #coronavirus, in Italia 192.320 nuovi casi e 380 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 gennaio: 138.860 nuovi casi, 227 decessi. Indice positività al 14,87%.… - T7TorreSette : #Coronavirus Italia, il bollettino del 23 gennaio 2022: 138.860 nuovi contagi e 227 decessi -