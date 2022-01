Coppa Davis 2022, confermate le sedi dei turni di qualificazione: Italia a Bratislava contro la Slovacchia (Di domenica 23 gennaio 2022) Ci si avvia a vivere la seconda settimana degli Australian Open 2022 e la tensione tra i giocatori inizia a salire non poco per l’importanza della posta in palio. Andando però oltre lo Slam australiano, l’ITF ha annunciato l’elenco completo delle sedi per le qualificazioni alla fase finale della Coppa Davis 2022 previste nei giorni 4-5 marzo. L’Italia giocherà in trasferta sui campi indoor della capitale Bratislava in Slovacchia e i favori del pronostico spettano agli azzurri. Da capire come questa scadenza possa coincidere con i programmi dei singolaristi nostrani, in particolare Jannik Sinner e Matteo Berrettini, sicuramente impegnati nel Masters1000 di Indian Wells. E’ chiaro che, con la presenza dei due tennisti citati, la forza della squadra di ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Ci si avvia a vivere la seconda settimana degli Australian Opene la tensione tra i giocatori inizia a salire non poco per l’importanza della posta in palio. Andando però oltre lo Slam australiano, l’ITF ha annunciato l’elenco completo delleper le qualificazioni alla fase finale dellapreviste nei giorni 4-5 marzo. L’giocherà in trasferta sui campi indoor della capitaleine i favori del pronostico spettano agli azzurri. Da capire come questa scadenza possa coincidere con i programmi dei singolaristi nostrani, in particolare Jannik Sinner e Matteo Berrettini, sicuramente impegnati nel Masters1000 di Indian Wells. E’ chiaro che, con la presenza dei due tennisti citati, la forza della squadra di ...

