Coppa d’Africa, Tunisia ai quarti: Nigeria battuta 1-0 ed eliminata (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo l’Algeria, anche la Nigeria si aggiunge all’elenco delle big eliminate anzitempo da questa Coppa d’Africa. Agli ottavi di finale le Aquile cadono 1-0 contro la Tunisia che conquista il pass per i quarti di finale contro il Burkina Faso. Ritmi bassi nel corso del primo tempo. Regna l’equilibrio con il 50% del possesso palla per le due squadre e una Nigeria che parte bene ma non riesce ad affondare. Sotto tono la prova di Iheanacho, chiamato a non far sentire la mancanza di Osimhen. Nella ripresa però è la Tunisia a passare a sorpresa in vantaggio: al 57? Youssef Msakni firma l’1-0 con un tiro dai venticinque metri e trova la rete con la complicità di Okoye che non trattiene. Tre minuti dopo il Ct Eguavoen corre ai ripari: fuori Iheanacho, dentro Iwobi. Ma il ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo l’Algeria, anche lasi aggiunge all’elenco delle big eliminate anzitempo da questa. Agli ottavi di finale le Aquile cadono 1-0 contro lache conquista il pass per idi finale contro il Burkina Faso. Ritmi bassi nel corso del primo tempo. Regna l’equilibrio con il 50% del possesso palla per le due squadre e unache parte bene ma non riesce ad affondare. Sotto tono la prova di Iheanacho, chiamato a non far sentire la mancanza di Osimhen. Nella ripresa però è laa passare a sorpresa in vantaggio: al 57? Youssef Msakni firma l’1-0 con un tiro dai venticinque metri e trova la rete con la complicità di Okoye che non trattiene. Tre minuti dopo il Ct Eguavoen corre ai ripari: fuori Iheanacho, dentro Iwobi. Ma il ...

