Coppa d'Africa, cominciano gli ottavi: assenti Ghana e Algeria

cominciano oggi gli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2022, che nella fase a gironi ha confermato alcune certezze e regalato anche alcune sorprese. Spiccano soprattutto le storiche qualificazioni di Malawi, Comore e Gambia, così come l'inattesa eliminazione di Ghana e Algeria. Vediamo come si sono conclusi i sei gironi e il programma del turno successivo.

Coppa d'Africa, verso gli ottavi di finale: le qualificate dei gruppi A e B

Al comando del gruppo A c'è il Camerun padrone di casa, con 7 punti frutto di un pareggio all'esordio e delle due successive vittorie. I Leoni Indomabili hanno vinto il trofeo cinque volte (l'ultima volta nel 2017), mentre nell'ultima edizione si sono fermati agli ottavi di finale.

