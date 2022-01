Coppa d’Africa 2022, ottavi di finale: passano Burkina Faso e Tunisia (Di domenica 23 gennaio 2022) Coppa d’Africa 2022, iniziate oggi le sfide degli ottavi di finale della competizione continentale. Nel primo incontro Burkina Faso-Gabon terminadopo i primo 90 minuti con il punteggio di 1-1. Giocati i supplementari senza che emergesse un vincitore, le due nazionali si sono affrontate dal dischetto del penalty e a staccare il pass per la fase successiva è stato il Burkina Faso. Nella seconda gara, invece, quella che ha contrapponeva alla Nigeria la Tunisia, a conquistare l’accesso per la prossima fase della Coppa delle Nazioni Africane è la seconda, vincente grazie al gol firmato da Msakni nel corso della ripresa. Questi i risultati e i marcatori delle due gare giocate oggi. I risultati della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022), iniziate oggi le sfide deglididella competizione continentale. Nel primo incontro-Gabon terminadopo i primo 90 minuti con il punteggio di 1-1. Giocati i supplementari senza che emergesse un vincitore, le due nazionali si sono affrontate dal dischetto del penalty e a staccare il pass per la fase successiva è stato il. Nella seconda gara, invece, quella che ha contrapponeva alla Nigeria la, a conquistare l’accesso per la prossima fase delladelle Nazioni Africane è la seconda, vincente grazie al gol firmato da Msakni nel corso della ripresa. Questi i risultati e i marcatori delle due gare giocate oggi. I risultati della ...

Advertising

Gazzetta_it : Comore senza portiere contro il Camerun: 'Tra i pali un giocatore di movimento' #totalenergiesafcon2021 - AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - AntoVitiello : #Algeria fuori dalla Coppa d'Africa dopo la sconfitta con la Costa d'Avorio. #Bennacer pronto a tornare a Milano ne… - bennygiardina : Il primo ricordo che ho di Msakni è la Coppa d'Africa 2012, dopo 10 anni è ancora lì a trascinare la Tunisia (e nes… - orlygalli : nigeria fuori dalla coppa d'africa, torna osimhen!!! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa d’Africa Coppa d'Africa 2021 - Da Onana a Sangaré: la top 5 delle papere viste in Camerun durante la fase a gironi Eurosport IT