Completata demolizione vecchio cavalcavia del Nodo di Portogruaro

(Di domenica 23 gennaio 2022) Nella serata di ieri, sabato 22 gennaio, in poco meno di tre ore nove escavatori dotate di pinze e martelli hanno smantellato la campata centrale deldeldi, all’intersezione tra l’autostrada A4 e la A28. L’operazione didel manufatto – con lo smantellamento delle campate di riva e la pulizia della carreggiata dai detriti – è statacon successo alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 23, in anticipo rispetto al programma. Infatti, già poco prima delle 7,00 – due ore prima del previsto – Autovie Venete ha dato il via libera alla riapertura dell’autostrada nel tratto tra San Stino di Livenza e Latisana. Ildi– opera principale del primo sub lotto del secondo lotto ...