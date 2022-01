"Come si porta Draghi al Quirinale", Matteo Renzi sfida il Cav e demolisce la sinistra: "Andrea Riccardi... ?" (Di domenica 23 gennaio 2022) A fare il punto sul Quirinale - alla vigilia del primo voto -, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, è Matteo Renzi, il leader di Italia Viva e massimo esperto di giochi di palazzo. Non si può che partire da Mario Draghi. Renzi dice stupito del veto posto da Silvio Berlusconi: "Quando Draghi è andato a Bankitalia e alla Bce Berlusconi non gli ha fatto mancare il suo appoggio e neanche quando è andato a Palazzo Chigi", ha premesso. "Draghi non è creatura sua, ieri Berlusconi mi ha stupito, ma l'elezione del presidente della Repubblica è questo gioco qua". Dunque, l'ex premier ha confermato che "al momento è tutta tattica, si capirà meglio qualcosa martedì". Dunque, ha ricordato Come "Sergio Mattarella sette anni fa l'abbiamo presentato ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) A fare il punto sul- alla vigilia del primo voto -, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, è, il leader di Italia Viva e massimo esperto di giochi di palazzo. Non si può che partire da Mariodice stupito del veto posto da Silvio Berlusconi: "Quandoè andato a Bankitalia e alla Bce Berlusconi non gli ha fatto mancare il suo appoggio e neanche quando è andato a Palazzo Chigi", ha premesso. "non è creatura sua, ieri Berlusconi mi ha stupito, ma l'elezione del presidente della Repubblica è questo gioco qua". Dunque, l'ex premier ha confermato che "al momento è tutta tattica, si capirà meglio qualcosa martedì". Dunque, ha ricordato"Sergio Mattarella sette anni fa l'abbiamo presentato ai ...

