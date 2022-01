Colpo di scena a C’è posta per te, Maria De Filippi lascia lo studio: cos’è successo (Di domenica 23 gennaio 2022) Colpo di scena nel corso dell’ultima puntata di C’è posta per te: Maria De Filippi lascia inaspettatamente lo studio, cos’è successo. Una terza puntata di C’è posta per te unica ed irripetibile, non c’è che dire! Con ospiti indiscussi e storie davvero impressionanti, il terzo appuntamento del people show si è dimostrato, ancora una volta, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 23 gennaio 2022)dinel corso dell’ultima puntata di C’èper te:Deinaspettatamente lo. Una terza puntata di C’èper te unica ed irripetibile, non c’è che dire! Con ospiti indiscussi e storie davvero impressionanti, il terzo appuntamento del people show si è dimostrato, ancora una volta, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIMA #SETTIMANA, #Lunedì #NEVE fin quasi in #Pianura, poi un nuovo #COLPO di #SCENA. La #Tendenza - GiancarloGarci6 : Novak Djokovic: Covid e vaccino, colpo di scena verso il Roland Garros - spotlessmjnd : e tu non dirmi come andrà a finire, che spero ancora in un colpo di scena - infoitcultura : Alex Belli, il colpo di scena dopo aver visto Delia Duran: la decisione drastica - JSbdbbss : RT @solesupporter: Delia “Non sono più connessa con Alex, ormai sono connessa con Soleil” Ricollegandosi al colpo di scena di Alex incinto,… -