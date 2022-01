(Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo la sconfitta contro il Napoli per 4-1 al Maradona, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico della Salernitana, Stefano. «Abbiamo fatto la gara che ci aspettavamo di fare, che tutte le squadre che vengono qui fanno, al 90%. Ci eravamo riusciti, con sacrificio, senza toccare il discorso formazione, che eravamo ridotti all’osso. Voglio ringraziare squadra e giocatori, hanno dimostrato di essere, alla fine del primo tempoche. Peccato aver chiuso così, ripartiamo da questo, inutile piangersi addosso. Alleniamoci agli imprevisti, è mesi che lo stiamo facendo». Perché alla vigilia ha lanciato quel tipo di messaggio? Che sarebbe stata comunque persa? «Bisogna vedere che titoli fanno, non ho mai detto niente del ...

Advertising

ilnapolionline : DAZN - Colantuono: 'Faccio i complimenti ai miei ragazzi, stoici' - - granatissimi : Napoli-Salernitana 4-1, Colantuono: «Onore ai ragazzi, sono stati stoici» - SolosalernoIt : Colantuono: «I miei ragazzi sono stati stoici. Non mi piacciono questi regolamenti». - Solo Salerno - ottopagine : Napoli-Salernitana 4-1, Colantuono: «Onore ai ragazzi, sono stati stoici» #Salerno - napolista : #Colantuono: «I ragazzi, sono stati stoici. Nell’intervallo nello spogliatoio avevo gente che vomitava» A Dazn: «N… -

Ultime Notizie dalla rete : Colantuono ragazzi

TUTTO mercato WEB

Allo stadio Diego Armando Maradona idi Luciano Spalletti passano in vantaggio grazie a ... Allenatore:5. ARBITRO: Pairetto di Torino 5. RETI: 17 pt Juan Jesus, 33 pt Bonazzoli, 48 ...... sono entrato nello spogliatoio e ho detto aise sentivano l'odore dello spogliatoio che è sublime ed è uguale in ogni posto. Una gioia ritrovare Spalletti.ha detto una cosa ieri ...Deve essere rispettato nella squadra dove gioca, è incommensurabile. Ascolta la versione audio dell'articolo. Walter Sabatini critica la Juve per la situazione legata al rinnovo di Paulo Dybala. Le di ...'Penso sempre all'impresa, la squadra è in difficoltà ma non siamo vittime sacrificali. Mi considero un privilegiato, ho un presidente determinato e faremo di tutto per tirarci fuori dai guai, sono fi ...