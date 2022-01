Coez: “A Sanremo pubblico in sala e ok ma che sia ripartenza per tutti. Ci siamo rotti il cazz*” (Di domenica 23 gennaio 2022) “Io che leggo la news su Sanremo, mi va anche bene che sia ammesso in sala il pubblico munito di super green pass, ma che sia una ripartenza per tutti. Ci siamo abbastanza rotti il cazz*“. A scriverlo è il cantautore romano Coez che ha dovuto rimandare il suo tour invernale causa Covid. L’Ariston si prevede, salvo colpi di scena, una capienza del 100% nel rispetto delle attuali normative. Non ci sarà invece il palco esterno in piazza Colombo, sponsorizzato da Ferrero, per limiti posti dalla pandemia. Coez si sfoga e aspetta marzo per tornare live. Non si tratta dell’unico tour rimandato. Il settore musica live è in grande sofferenza e la speranza è che in primavera tutto possa tornare alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) “Io che leggo la news su, mi va anche bene che sia ammesso inilmunito di super green pass, ma che sia unaper. Ciabbastanzail“. A scriverlo è il cantautore romanoche ha dovuto rimandare il suo tour invernale causa Covid. L’Ariston si prevede, salvo colpi di scena, una capienza del 100% nel rispetto delle attuali normative. Non ci sarà invece il palco esterno in piazza Colombo, sponsorizzato da Ferrero, per limiti posti dalla pandemia.si sfoga e aspetta marzo per tornare live. Non si tratta dell’unico tour rimandato. Il settore musica live è in grande sofferenza e la speranza è che in primavera tutto possa tornare alla ...

