Claudia Gerini: chi è, età, carriera, figlie, chi è il compagno, Instagram, fidanzato, vita privata, altezza e ultimo film (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il programma seguitissimo e amato dal pubblico di Canale 5. Oggi, ai microfoni di Silvia Toffanin, si racconterà, tra vita privata e carriera, l’attrice Claudia Gerini. Ma conosciamola meglio! Claudia Gerini: chi è, età, carriera, film e serie tv Claudia Gerini è nata a Roma il 18 dicembre del 1971. A 13 anni ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager, nella giuria del concorso era presente anche Gianni Boncompagni. Nei primi anni ’80 Claudia Gerini è comparsa in alcuni spot televisivi e nel 1987 ha partecipato al film Roba da ricchi nel ruolo della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il programma seguitissimo e amato dal pubblico di Canale 5. Oggi, ai microfoni di Silvia Toffanin, si racconterà, tra, l’attrice. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,e serie tvè nata a Roma il 18 dicembre del 1971. A 13 anni ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager, nella giuria del concorso era presente anche Gianni Boncompagni. Nei primi anni ’80è comparsa in alcuni spot televisivi e nel 1987 ha partecipato alRoba da ricchi nel ruolo della ...

Advertising

CorriereCitta : Claudia Gerini: chi è, età, carriera, figlie, chi è il compagno, Instagram, fidanzato, vita privata, altezza e ulti… - TeleConsiglio : Vi sta piacendo Amici? Ma io lo so che nessuno di voi abbandonerà la tv subito dopo. C’è la domenica di #Verissimo… - pandadaria : RT @cippiriddu: Claudia Gerini a 30 anni, io 11 --> ?? Claudia Gerini a 40 anni, io 21 --> ?? Claudia Gerini a 50 anni, io 31 --> ?? Claudi… - Gennaro55591240 : @cippiriddu Io mi fermerei a: Claudia Gerini a 90. Senza far andare il pensiero troppo in là ?? -