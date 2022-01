Ciò che non sapete su Maria Chiara, la moglie di Bassetti: "Ecco cosa possiede". Un impero in famiglia? (Di domenica 23 gennaio 2022) Non ci sono dubbi, Matteo Bassetti è il virologo del momento. Seguitissimo e ascoltatissimo, negli ultimi giorni ha rilanciato l'idea di abolire il bollettino. E non solo: continua a chiedere a gran voce l'allentamento delle restrizioni, soprattutto per i vaccinati, poiché giudicate anacronistiche soprattutto in un momento in cui i dati dei ricoveri stanno migliorando in modo sensibile. Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ama mettersi in mostra e ama la tv. E sul piccolo schermo, in passato, si è presentato anche insieme alla moglie, Maria Chiara Milano Viesseux. Ma chi è la consorte del mitico virologo? Per i feticisti del gossip, Ecco qualche interessante informazione. Maria Chiara ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Non ci sono dubbi, Matteoè il virologo del momento. Seguitissimo e ascoltatissimo, negli ultimi giorni ha rilanciato l'idea di abolire il bollettino. E non solo: continua a chiedere a gran voce l'allentamento delle restrizioni, soprattutto per i vaccinati, poiché giudicate anacronistiche soprattutto in un momento in cui i dati dei ricoveri stanno migliorando in modo sensibile., direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ama mettersi in mostra e ama la tv. E sul piccolo schermo, in passato, si è presentato anche insieme allaMilano Viesseux. Ma chi è la consorte del mitico virologo? Per i feticisti del gossip,qualche interessante informazione.ha ...

Advertising

ladyonorato : Dire ciò che si pensa è un lusso che pochi possono permettersi. - lapoelkann_ : E se le differenze generassero risate invece che odio? Perché non amarsi e accettarci gli uni con gli altri per ciò… - AlexBazzaro : Quando permetti allo Stato di decidere cosa può esserci nel carrello di qualcun altro, di solito non passa molto te… - PLVT0NE : aquiloni cantata da crytical è tutto ciò che desideravo in questa vita #amici21 - GrejsMuller : RT @patriGiancotti: Quello che conta tra gli amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire. (Albert Camus) ?? di mia figlia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciò che Che cosa cambia nella corsa al Quirinale dopo il passo indietro di Berlusconi Ciò non significa che il Cavaliere però si sia defilato dalla partita, continuerà a giocare come attore decisivo. Il nome di un candidato d'area ancora non c'è. Nelle note stampe trapela un fugace '...

I 5 consigli per evitare gli incidenti grazie alla 'Guida Difensiva' Le distrazioni di guida non intenzionali si verificano su base regolare, ma ciò non significa che devi mettere te stesso o gli altri in pericolo. C'è una sola regola da seguire: guida e basta. Lascia ...

Da vaccini a varianti, in un libro '101 domande e risposte' sul Covid ciociariaoggi.it non significail Cavaliere però si sia defilato dalla partita, continuerà a giocare come attore decisivo. Il nome di un candidato d'area ancora non c'è. Nelle note stampe trapela un fugace '...Le distrazioni di guida non intenzionali si verificano su base regolare, manon significadevi mettere te stesso o gli altri in pericolo. C'è una sola regola da seguire: guida e basta. Lascia ...