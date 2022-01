Ciclocross | Marianne Vos vince l’ultima di Coppa del Mondo a Hoogerheide Prova di forza verso i Mondiali

(Di domenica 23 gennaio 2022) Grandissimo spettacolo nelgara al femminile didel2021/22 di. A, nei Paesi Bassi, èVos a centrare la vittoria al termine di una gara tesa e incerta fino all’ultimo giro. La regina delle due ruote trova così la quarta vittoria stagionale in sole otto gare disputate e manda un messaggio chiarissimo a tutte le avversarie in vista deidi Fayetteville, distanti ormai meno di una settimana. La gara è equilibrata dal primo momento,no a scattare da lontano prima l’ungherese Kata Blanka Vas, poi la giovane neerlandese Puck Pieterse, ma nessuna riesce a fare la differenza su un gruppetto di testa composto da tutte le migliori, compresa anche la campionessa italiana Silvia Persico. La gara ...

Advertising

VerhelstBr : RT @SpazioCiclismo: Marianne Vos chiude la stagione di #CXWorldCup davanti alla campionessa Lucinda Brand - SpazioCiclismo : Marianne Vos chiude la stagione di #CXWorldCup davanti alla campionessa Lucinda Brand -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross Marianne

OA Sport

13.32 Occhi puntati sul duello tra le due olandesi, padrone di casa:Vos e la Campionessa ... 13.22 Siamo pronti per l'ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di2021 - 2022. 13.20 ...... Christine Majerus (12 maglie consecutive) in Lussemburgo Dei campionati nazionali didi ... A RucphenVos ha conquistato in solitaria il settimo titolo in carriera ponendosi in cima ...Grandissimo spettacolo nell'ultima gara al femminile di Coppa del Mondo 2021/22 di Ciclocross. A Hoogerheide, nei Paesi Bassi, è Marianne Vos a centrare la vittoria al termine di una gara tesa e incer ...Oggi, domenica 23 gennaio, la Coppa del Mondo di ciclocross 2021/2022 si è conclusa in Olanda a Hoogerheide nel nord Brabante. Il Grote Priijs Adrie Van d ...