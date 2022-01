Ciclismo | Iván Sosa | “Penso di poter lottare per il podio in futuro Alla Ineos ho imparato molto”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 gennaio 2022)spera che la prossima stagione agonistica con la Movistar possa riportarlo al vertice dopo una mediocre annata con la. Il giovane colombiano passarealtà spagnola dopo un complicato 2021 in cui ha avuto ben poche soddisfazioni. Il sudamericano ha rilasciatostampa come riporta ‘Velonews.com’: “Ad essere sincero l’addio è statocomplicato. Sono successe molte cose, ma sono felicefine perché ho. È stata una bella esperienza in generale e tutto ciò che hoora lo devo sfruttare”. L’ex volto dellaGrenadiers ha continuato dicendo: “Ha fattomale. La squadra era concentrata su altre cose e la sua energia era altrove. ...