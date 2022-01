“Ci Sarà”, il nuovo brano della band Almamediterranea [VIDEO] (Di domenica 23 gennaio 2022) CAGLIARI – Ci Sarà è il nuovo singolo degli Almamediterranea, band cagliaritana folk rock, che ancora una volta lancia un pezzo dalle sonorità contaminate e dal testo dal forte impegno sociale. Il brano, disponibile da oggi su YouTube e su tutte le piattaforme digitali, è un vero e proprio inno alla vita rafforzato dal consueto e immancabile tema della libertà di pensiero e di espressione e dalla consapevolezza che credendo in se stessi, aprendo la mente, guardando oltre l’orizzonte, gettando il cuore oltre l’ostacolo, si possa scorgere ancora, anche in periodi bui e tempestosi, uno spiraglio di bellezza e di rivalsa sia sociale che culturale. Dopo Babadook, singolo lanciato a marzo scorso, che riportava la band alle sonorità più folk rock dei primi anni, con Ci ... Leggi su lopinionista (Di domenica 23 gennaio 2022) CAGLIARI – Ciè ilsingolo deglicagliaritana folk rock, che ancora una volta lancia un pezzo dalle sonorità contaminate e dal testo dal forte impegno sociale. Il, disponibile da oggi su YouTube e su tutte le piattaforme digitali, è un vero e proprio inno alla vita rafforzato dal consueto e immancabile temalibertà di pensiero e di espressione e dalla consapevolezza che credendo in se stessi, aprendo la mente, guardando oltre l’orizzonte, gettando il cuore oltre l’ostacolo, si possa scorgere ancora, anche in periodi bui e tempestosi, uno spiraglio di bellezza e di rivalsa sia sociale che culturale. Dopo Babadook, singolo lanciato a marzo scorso, che riportava laalle sonorità più folk rock dei primi anni, con Ci ...

