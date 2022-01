Chiellini dopo il pareggio a San Siro: “Bicchiere mezzo pieno, ma ci è mancato questo stasera” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Subito dopo il fischio finale del match di San Siro tra Milan e Juventus, il difensore bianconero Giorgio Chiellini ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Dazn. IL RISULTATO – “Sono sempre uno che pensa positivo, quindi dico che il Bicchiere è mezzo pieno. Avrei preferito vincere, ma la partita è stata equilibrata e il pareggio è il risultato più giusto. Siamo due grandi squadre in un buon momento, peccato perché una vittoria ci avrebbe dato uno slancio importante. Bisogna continuare a lavorare, dobbiamo continuare così“. Chiellini, Juventus, Serie A IL CAMPO – “Il campo è questo per entrambe le squadra, si è giocato tanto e nei mesi invernali giocare così tanto è tosta. C’è stata buona volontà, le buone ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Subitoil fischio finale del match di Santra Milan e Juventus, il difensore bianconero Giorgioha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Dazn. IL RISULTATO – “Sono sempre uno che pensa positivo, quindi dico che il. Avrei preferito vincere, ma la partita è stata equilibrata e ilè il risultato più giusto. Siamo due grandi squadre in un buon momento, peccato perché una vittoria ci avrebbe dato uno slancio importante. Bisogna continuare a lavorare, dobbiamo continuare così“., Juventus, Serie A IL CAMPO – “Il campo èper entrambe le squadra, si è giocato tanto e nei mesi invernali giocare così tanto è tosta. C’è stata buona volontà, le buone ...

Advertising

AroundJuventus : RT @SCUtweet: Corpo a corpo sul campo di patate. La #Juventus fa 0 tiri in porta col tenace #Mckennie a dare vita; così manco #Vlahovic può… - Fprime86 : RT @SCUtweet: Corpo a corpo sul campo di patate. La #Juventus fa 0 tiri in porta col tenace #Mckennie a dare vita; così manco #Vlahovic può… - oscarvalle1984 : RT @SCUtweet: Corpo a corpo sul campo di patate. La #Juventus fa 0 tiri in porta col tenace #Mckennie a dare vita; così manco #Vlahovic può… - acciaioseta : @alecad80 @_schiaffino__ Chiellini su Giroud nel PT al limite era da giallo. Messias su Chiellini non voleva ammoni… - MicheleTupputi1 : @sportmediaset Dopo Chiellini, il migliore della juve. -