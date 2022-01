Chiariello: ” Fabian farà come Vlahovic. Ospina ha detto no al rinnovo. Due sicuri partenti” (Di domenica 23 gennaio 2022) Umberto Chiariello ha parlato dei rinnovi di Ospina e Fabian Ruiz e delle manovre sul calciomercato del Napoli. Umberto Chiariello ai microfoni di Canale 21 ha parlato dell’intenzione di Aurelio De Laurentiis di tagliare il monte ingaggi e delle ripercussioni che questa decisione può avere sui rinnovi e sul mercato: “Aurelio De Laurentiis è un tipo particolare rispetto agli altri presidente. Lui ha onorato tutti i contratti, ma sui rinnovi vuole avere l’ultima parola. Ospina ha già fatto sapere di non volere accettare la proposta del Napoli che prevede un ritocco verso il basso dello stipendio. Allo stesso Lorenzo Insigne è stato offerto il rinnovo a 3.6 milioni a stagione, ma Il Magnifico ha optato per la soluzione Toronto”. Umberto Chiariello ha poi aggiunto: “A ... Leggi su napolipiu (Di domenica 23 gennaio 2022) Umbertoha parlato dei rinnovi diRuiz e delle manovre sul calciomercato del Napoli. Umbertoai microfoni di Canale 21 ha parlato dell’intenzione di Aurelio De Laurentiis di tagliare il monte ingaggi e delle ripercussioni che questa decisione può avere sui rinnovi e sul mercato: “Aurelio De Laurentiis è un tipo particolare rispetto agli altri presidente. Lui ha onorato tutti i contratti, ma sui rinnovi vuole avere l’ultima parola.ha già fatto sapere di non volere accettare la proposta del Napoli che prevede un ritocco verso il basso dello stipendio. Allo stesso Lorenzo Insigne è stato offerto ila 3.6 milioni a stagione, ma Il Magnifico ha optato per la soluzione Toronto”. Umbertoha poi aggiunto: “A ...

