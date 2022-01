Chi è Elisabetta Belloni e perché il suo curriculum potrebbe portarla a essere la prima donna presidente

(Di domenica 23 gennaio 2022)il nome giusto. Unadelle istituzioni, diplomatica stimata da tutti, molto apprezzata all’estero, rimasta sempre “tecnica” ma profonda conoscitrice dei meccanismi della politica, ha collaborato con ministri politici di tutti gli schieramenti, riuscendo però a non schierarsi. Nessuno sa per chi vota, e nessuno glielo ha chiesto., a maggio 2021, è stata nominata dal premier Mario Draghi direttore generale del dipartimento delle Informazioni per la sicurezza. Ruolo delicatissimo. È laa capo degli 007 italiani. La sua carriera e le promozioni bipartisan ANSA/ANGELO CARCONI Ecco la direttrice del Dis,, possibile candidata al ...

Chiude il capitolo femminile Elisabetta Casellati, anche lei in pole position per il suo attuale ... Dopo di chi sarà eletto… Forse il meno peggio, se dobbiamo eleggere uno di destra - spara a ... Elisabetta Belloni potrebbe essere la prima donna Presidente della Repubblica. Il suo potrebbe essere il nome giusto per il Quirinale ...